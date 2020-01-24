Для усіх маленьких тернополян, які полюбляють зиму та активний відпочинок, з’явилася чудова нагода провести будні весело і яскраво. Адже у місті розпочала діяти Соціальна програма «Активна зима», учасники якої мають можливість безкоштовно кататися на сноутюбах у гірськолижному комплексі «Савич-парк».
Безоплатно відвідувати тюбінгову трасу можуть:
- школярі та діти дошкільного віку;
- студенти навчальних закладів;
- діти з соціально незахищених, малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування (при відсутності медичних протипоказань)
- діти учасників АТО/OOC (батьки яких перебували, знаходяться або загинули під час АТО/OOC):
- інші категорії населення.
Для участі у програмі необхідно:
- зібрати групу з 10-ти осіб і більше (дітей, школярів, студентів);
- заповнити та надіслати заявку на електронну скриньку dreampark.top@gmail.com;
- отримати підтвердження Вашої заявки та сертифікати на катання від нашого менеджера;
- ознайомитися з правилами перебування на території «Савич-парку»;
- для керівників групи обов’язково необхідно мати при собі роздруковані та підписані правила;
- страхування на кожну дитину буде проводитися безкоштовно.
Умови відвідування для учасників програми: з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 14:00 год.
Соціальна програма «Активна зима», розроблена компанією «Дрім парк», буде діяти у «Савич-парку» до 10.03.2020р.
Увага! Керівникам груп неповнолітніх осіб необхідно обов’язково ознайомити батьків (опікунів або інших законних представників) з правилами перебування на території «Савич-парку», а під час візиту гірськолижного комплексу необхідно мати при собі роздруковані та підписані батьками неповнолітніх осіб правила.
Для отримання консультації та реєстрації, прохання звертатися за телефоном: (050) 21 49 266 у будні з 09:00 до 18:00 год.