У Тернополі може з’явитися “Сусідська варта”

24/01/2019 Розмір тексту:

Представників тернопільских об’єднань співвласників багатоквартирних будинків запрошують на тренінг щодо співпраці із поліцією.

Організатори заходу зазначають, що безпека городян залежить не лише від правоохоронців, а й від кожного мешканця. І реальний та помітний результат дають саме спільні зусилля громади й поліції. Така співпраця ґрунтується на довірі та побудові ефективної комунікації. Як саме налагодити таку комунікацію розкажуть під час тренінгу «Взаємодія ОСББ із поліцією у Тернополі: теорія та шляхи побудови». Захід відбудеться 26 січня 2019 року із 10.00 до 17.00. Місце проведення, програму та детальну інформацію організатори надішлють усім, хто попередньо зареєструється.

Учасники тренінгу дізнаються про принципи роботи «Community policing», успішний кейс співпраці поліції з мешканцями «Сусідська варта», як організувати «охорону» будинку власними силами, повноваження поліцейських, а також досвід роботи громади та поліції Вінниці у побудові ефективної координації щодо безпеки громадян за місцем їх проживання. Наприкінці заходу відбудеться презентація проекту «Спільними зусиллями до безпечного міста», що здійснюється ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики». Під час реалізації цього проекту організатори планують обрати п’ять пілотних ОСББ для запуску «Сусідської варти». Проводитиме тренінг Ельвіра Мрясова, голова правління Асоціації «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінниччини», експертка в розробці, впровадженні та апробуванні першого в Україні проекту для багатоквартирних будинків «Сусідська Варта».

Ольга Трач