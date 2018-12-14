У Тернополі може з’явитися соціальна пральня

14/12/2018 Розмір тексту:

Громадську пральню мають намір відкрити у Тернополі. Діятиме вона на базі комунального підприємства «Еней». Передбачено, що соціально-незахищені верстви населення отримуватимуть у ній послуги безкоштовно. Про це йшлося під час затвердження фінансового плану КП «Еней» на виконкомі.

Доручення міського голови щодо облаштування пральні керівник комунального підприємства отримав ще раніше та у фінансовому плані не відобразив її діяльність. Тож Сергій Надал поцікавився чому цього не зроблено.

– Ми не могли точно визначитися із сумою коштів, – відповів Іван Зінь, директор КП «Еней». – На купівлю пральних машин нам потрібно приблизно 300 тисяч гривень. А ще необхідно переобладнати старе приміщення пральні: провести електропроводку, зробити каналізацію, ремонт. Усе разом з обладнанням обійдеться у мільйон-мільйон двісті тисяч гривень. Також постає питання відшкодування надання соціальних послуг, оскільки самостійно підприємство не впорається з цим.

Міський голова запропонував директору КП «Еней» доопрацювати фінансовий план: визначити точно скільки треба коштів для відкриття пральні, скільки підприємство може вкласти власних коштів, скільки треба з бюджету, який термін її окупності, скільки будуть надавати соціальних послуг і скільки платних, а потім подати його повторно на розгляд. Також він запевнив, що кошти для відшкодування соціальних послуг у міському бюджеті передбачать, але спочатку треба облаштувати пральню.

Комунальне підприємство «Еней» розташоване на вулиці Гибокій,18. Там працюють загальна та індивідуальні сауни, можна замовити масаж або гідромасаж.

Ольга Трач