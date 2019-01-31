У Тернополі може з’явитися пішохідний міст з ліфтами. ВІДЕО
31/01/2019 0
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Надземний пішохідний перехід планують збудувати у Тернополі. Тернополяни вимагають зробити безпечнішим перехід від Варшавського мікрорайону, що на Підволочиському шоссе до Парку Національного Відродження на вулиці 15 Квітня.
Як повідомляє TV-4, мешканці створили відповідну петицію. У міській раді її розглянули та підтримали.
Щодня тернополяни проходять по цій пішохідній зоні, що на вулиці 15 квітня. Та через інтенсивність транспортного руху вона є доволі небезпечною. Ще у минулому році тернополяни зареєстрували петицію про встановлення підземного переходу. Більше трьохсот людей її підтримало та цьогоріч у міській раді розглянули.
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