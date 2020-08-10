Незабаром тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій, які обслуговують приватні підприємства, а також там, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ) можуть зрости.

Діяльність таких підприємств у багатьох випадках вже є збитковою, а із анонсованим підвищенням мінімальної заробітної плати та через здорожчання електроенергії без перегляду тарифу вони просто не зможуть продовжувати роботу. Тому можливий і інший результат таких дій уряду: обслуговувати будинки стане нікому. Про це пише Тернопіль житлово-комунальний.

Сорок відсотків структури тарифу становить прибирання прибудинкової території. Якщо на період затвердження тарифу зарплата прибиральниці становила 3200 гривень, то вже з першого вересня зросте до 5000 гривень, а з 1 січня 2021 року зросте до 6000 гривень, а з 1 липня 2021 року – до 6500 гривень. При цьому тариф для мешканців не зазнав змін. Чи буде працювати професійний слюсар-сантехнік або електрик на ту саму мінімальну зарплату, що й двірник? Ні. Тому фахівці просто звільняються і їдуть за кордон, де їхня робота цінується значно дорожче. До слова, 90 відсотків прибиральників у Тернополі становлять люди перед пенсійного або пенсійного віку, частина з них – дістається до місця роботи із сусідніх сіл. Це означає, що вже зараз обслуговуючі організації відчувають дефіцит кадрів. Це пов’язано з низьким рівнем оплати праці і з відсутністю кадрів виробничих спеціальностей.

Друга проблема – зростання витрат на енергоносії, адже вже із першого серпня може зрости вартість транспортування електроенергії, а за рахунок цього – сама послуга електропостачання. Оскільки управителі оплачують електропостачання ліфтів та місць загального користування, то ці зміни у фінансовому плані будуть для них доволі відчутними.

Під час карантину, як і до нього, у Тернополі всі підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, працювали безперебійно та надавали послуги, необхідні для комфортного перебування людей вдома. Хоча додалися витрати на дезінфекцію та забезпечення засобами індивідуального захисту своїх працівників, збільшився обсяг побутового сміття та додалось роботи по прибиранню багатоквартирних будинків, мешканці за це не доплачували. Головним джерелом надходжень підприємств залишилися платежі споживачів.

“Тому для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального сектору дуже просимо розраховуватися вчасно, а тим, хто заборгував – знайти можливості розрахуватися з боргами”, – зазначають в Управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.