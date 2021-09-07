Сів за кермо напідпитку, не помітив дорожні знаки та наїхав на пошкоджений транспортний засіб: на вул. Протасавича трапилося одразу дві ДТП з різницею в декілька хвилин.

Вчора, близько 1-ї години ночі, патрульні отримали повідомлення про ДТП з потерпілими на вул. Протасевича. Прибувши за вказаною адресою, інспектори надали необхідну домедичну допомогу травмованому, викликали на місце події карету швидкої та слідчо-оперативну групу.

За попередньою інформацією патрульні з’ясували, що водій мотоцикла не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження. Окрім того, очевидці події розповіли поліцейським, що за цією ж адресою сталася ще одна автопригода. Водій автомобіля Skoda, не помітив встановлені дорожні знаки про ДТП та пошкоджений мотоцикл, який лежав на проїжджій частині й здійснив на нього наїзд.

В ході спілкування з водієм автомобіля Skoda, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що водій погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 0.87 проміле алкоголю в крові водія, що перевищує передбачену законом межу.

Патрульні склали на водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.