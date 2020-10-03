У Тернополі під час переслідування мотоцикліста, який втік з місця ДТП, сталося зіткнення. Кермувальник двоколісника в’їхав в авто патрульних.

Мотоцикліста, а також його пасажира із травмами доправили до лікарні.

Аварія сталася близько вісімнадцятої у п’ятницю. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, мотоцикліст тікав після ДТП, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з автівкою патрульних. Двоколісник розлетівся на шматки, пошкоджено і службове авто поліції.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група, а також ДБР. Зокрема, розслідування встановить, чи є вина патрульних у переслідуванні мотоцикліста.

Софія Романська