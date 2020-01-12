«Як Морозенко Санта-Клауса рятував» – святкову програму під такою назвою організували для дітей у Тернопільському академічному театрі актора і ляльки.

Зібралося близько чотирьохсот хлопчиків і дівчаток з багатодітних, малозабезпечених сімей, діти учасників бойових дій. По завершенню вистави вони отримали солодкі гостинці.

Жителька Збаразького району Ольга Березюк привезла на виставу дітей. Жінка каже, що малеча вийшла дуже задоволеною.

«Діти взагалі дуже люблять театр. Такі вистави приносять їм масу задоволення. Мої вийшли надзвичайно щасливими. Вистава на зимову тематику дуже цікава, все створило урочисту атмосферу. Домовилися, що будемо відвідувати театр регулярно».

Як повідомив начальник управління сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний, святкову програму організували для 400 хлопців і дівчат з різних районів області, серед яких – діти постраждалих під час Революції Гідності, учасників АТО та ООС, багатодітних та малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю.

Софія Романська