Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місце знаходження двох чоловіків, які вчинили злочин.

Подія трапилася 13 вересня близько 20:40 поблизу магазину «Тайстра», що на вулиці Дружби. Зловмисники викрали дороговартісний електросамокат.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 098-721-11-80 або на лінію “102”.