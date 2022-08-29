Поліцейські розслідують факти порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, внаслідок чого травмувалися люди. Дві події, у яких потерпіли двоє мешканок обласного центру, сталися в Тернополі.

Мова йде про нехтування правилами осіб, котрі пересуваються містом на електросамокатах та велосипедах. Поліцейські встановлюють зловмисників, один з котрих на вулиці Білецькій наїхав на тернополянку, внаслідок чого потерпіла отримала тілесні ушкодження, а інший на велосипеді на бульварі Шевченка травмував жительку обласного центру.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 291 ККУ. Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до п’яти років.