У Тернополі молодик за один день скоїв два злочини

31/12/2018 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили працівники Тернопільського відділу поліції щодо 31-річного місцевого мешканця.

Як вдалося встановити правоохоронцям краянин вчинив два злочини протягом дня.

Місцем скоєння протиправного він обрав одну із мереж магазинів. Допоки продавці обслуговували покупців, пройдисвіт викрадав товар. До слова краянин вже неодноразово попадає в поле зору правоохоронців, адже в минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Дії тернополянин кваліфікували за частиною 1 статті 185 ККУ – «Крадіжка». Санкція якої передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.