Вчора, близько 21-ї години, на спецлінію 102 звернувся громадянин, який повідомив, що на вул. Новий Світ, невідомий чоловік вийняв з кишені пістолет та здійснив декілька пострілів у повітря.

Патрульні негайно прибули за вказаною адресою та, спільно з працівниками поліції особливого призначення, виявили й затримали громадянина, на якого вказував заявник.

Охоронці порядку провели, відповідно до положень ЗУ” Про Національну поліцію” поверхневу перевірку та знайшли у чоловіка предмет, зовні схожий на пістолет Форт-12 й магазин до нього. Перевіривши інформацію згідно з базами даних, патрульні встановили, що, ймовірна зброя затриманому громадянинові не належить.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, які надалі з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.