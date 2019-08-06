Пляшку алкоголю вартістю майже 4000 гривень викрала невідома особа. З таким повідомленням до працівників Тернопільського відділу поліції звернувся працівники охорони одного із місцевих супермаркетів.

Факт крадіжки заявник виявив переглянувши записи з камер відеоспостереження. На них чітко видно як молодик сховав товар під верхній одяг й не оплативши пройшов повз каси.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що привласнив алкоголь тернополянин 1993 року народження, повідомляють у поліції.

Молодик вже неодноразово вчиняв подібного роду злочини. Тепер йому доведеться відповісти перед законом відповідно до частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України.