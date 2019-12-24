4000 гривень викрали з карткового рахунку. З таким повідомленням до працівників Тернопільського відділу поліції звернулася місцева мешканка.

Як розповіла потерпіла, вона стала жертвою крадія. Перевіривши стан рахунку жінка виявила нестачу в розмірі 4000 гривень. У протиправному жінка запідозрила сина, адже тільки він мав доступ до картки, яку вона зберігала в сумці.

Здогадки потерпілої вдалося підтвердити й працівникам поліції. Хлопець 1998 року зізнався, що зняв з банківської картки готівку. Пін-код він знав, адже матір зберігала його гаманці, розповіли у поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 357 Кримінального кодексу України – «викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження».