У Тернополі молодому чоловікові встромили ножа у живіт

26/12/2018 0
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Вчора на світанку у центрі Тернополя стався розбійний напад. Постраждав 22-річний хлопець, якого підрізали, побили та пограбували.

Як повідомляють «Тернополяни», сталося це близько 05:30 25 грудня на перехресті вулиць Хмельницького-Крушельницької.

Зі слів потерпілого, там до нього підійшов невідомий і, скориставшись тим, що довкола немає свідків, застосував до нього холодну зброю (ніж) та забрав гаманець з грошима та годинник, що той мав на руці. Після цього зловмисник втік, залишивши хлопця стікати кров’ю.

На щастя, перехожі викликали «швидку», яка доставила бідолашного в травмпункт. У медзакладі лікарі діагностували у молодика різану рану живота. Зараз життю потерпілого нічого не загрожує.

Тим часом у поліції розшукують нападника. Триває розслідування.

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