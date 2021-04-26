Моніторингові спостереження магазинів і ресторанів проводять у Тернополі мобільні групи. Інспектори перевіряють дотримання карантину серед підприємців і відвідувачів торгових закладів.

Поліціянти та фахівці Держпродспоживслужби навідуються у вечірній час, вихідними та у святкові дні. Перевірки проводять, щоб попередити порушення.

“Працюємо самостійно в межах наданих повноважень, а також у складі робочих груп. Щодо закладів громадського харчування, хочу нагадати, що діє постанова Кабміну, у якій є чітке розмежування щодо дотримання маскового режиму, розсадження людей за столами, а також часові обмеження, вони можуть працювати до 22.00. Цієї постанови необхідно дотримуватися у закладах громадського харчування. Йдуть передсвяткові дні, буде масове скупчення людей на ринках, у торгово-розважальних закладах, просимо дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції. Без потреби бажано не відвідувати такі заклади, щоб не робити скупчення людей”, – наголосив начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків.

Додамо, мобільні групи працюють переважно превентивно, однак у разі нехтування вимог притягуватимуть до відповідальності.