Мешканці Тернополя масово змінюють місце голосування. Цими днями до відділу адміністрування державного реєстру виборців ТМР звертається по кілька сотень осіб. А загалом зареєстровано таких звернень у Тернопільській міській раді більше тисячі.

Змінюють місце голосування ті громадяни, які проживають не там, де зареєстровані; внутрішньо переміщені особи, – каже начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців Ігор Бойко. За його словами, активність громадян збільшується в останні дні перед 25 березня. Далі змінити місце голосування неможливо. Відтак цими днями у Тернопільській міські раді – ажіотаж; фахівці відділу адміністрування державного реєстру виборців приймають понад триста звернень за день.

Нагадаємо, щоб змінити місце голосування необхідно написати відповідну заяву, а також принести підтверджуючий документ: довідку з місця роботи, навчання, про оренду житла, для подорожуючих підійде проїзний документ; також потрібно мати із собою паспорт. Відділ державного реєстру виборців у Тернопільській міській раді прийматиме звернення щодо зміни місця голосування до 25-го березня.

Софія Романська