Жителі Тернопільщини ще можуть перевірити себе у списку виборців, але змінити місце голосування вже неможливо.

У Тернополі це зробити встигло понад 1300 осіб. Саме стільки заяв опрацювали у відділі ведення Державного реєстру виборців, який діє у Тернопільській міській раді.

Найбільше охочих змінити місце голосування було в останні дні прийому заяв. У відділі ведення державного реєстру виборців ТМР опрацьовували по декілька сотень звернень на день.

Як повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда, всі охочі могли змінити місце голосування за спрощеними умовами.

«Щоб змінити місце голосування на парламентських виборах достатньо лише паспорта. Ми приймали заяви до 15 липня включно за адресою – вул. Листопадова, 5. На виборах президента України, щоб змінити місце голосування, необхідним було додаткове підтвердження – довідки з місць роботи, навчання, документи про оренду житла, проїзні документи».

Жителям Тернопільщини радять перевірити себе у списках виборців. Необхідно це зробити насамперед тим особам, які не отримали запрошення на вибори.

Софія Романська