Юні борці мірялися силами у Тернополі на чемпіонаті міста з греко-римської боротьби. Змагалися хлопчики 2010 – 2011 років народження. Дехто з них вперше бере участь у серйозних змаганнях.

Десятирічний Юрій захопився греко-римською боротьбою ще в першому класі. Нині хлопчик регулярно тренується з у спортивній школі і мріє бути чемпіоном.

«Вже брав участь у змаганнях, але на чемпіонаті міста Тернополя перший раз. Не переживаю, стараюся показати все, чого навчився разом з тренером. Цей вид спорту давно полюбив, хочу брати приклад з відомих спортсменів».

16 – 27 грудня Чемпіонат міста збирав молодших юнаків у Тернополі, які займаються греко-римською боротьбою. У результаті змагань було визначено переможців у десяти вагових категоріях. Далі юнаки, які вибороли першість, мірятимуться силами на вищому рівні змагань.

Софія Романська