16 травня бригада швидкої виїжджала на вул. Вербицького, де врятувала, реанімувавши, 44-річного пацієнта.

За словами дружини хворого, у чоловіка зранку раптово з’явилися болі за грудиною й він став почуватися погано. Раніше чоловік ніколи не мав проблем із серцем. На момент огляду лікарем швидкої у пацієнта не прослуховувалось ні дихання, ні пульсу, у нього настала раптова зупинка кровообігу та фібриляція шлуночків серця. Медики негайно розпочали проводити інтенсивні реанімаційні заходи, які закінчились успішно.

На щастя, хворого вдалося реанімувати, повернути до життя завдяки оперативним, злагодженим та професійним діям медиків швидкої. До складу бригади входили лікар Олександр Сорокін, фельдшер Дмитро Дудник та водій Володимир Андрушків.

Реанімованого пацієнта, у стабільному стані, шпиталізовано у другу міську лікарню.