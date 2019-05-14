Учора у Тернополі на проспекті Злуки 19-річний кермувальник автомобіля Volkswagen Passat наїхав на 54-річного велосипедиста. Внаслідок аварії чоловіка з травмами госпіталізували.

Обставини ДТП будуть встановлені в результаті розслідування. За попередньою інформацією поліцейських, 19-річний водій перевищив допустиму швидкість руху.

Перевищення швидкості – одне з найпоширеніших порушень на автошляхах, – кажуть у Патрульній поліції області. Відтак в регіоні для відстеження швидкості руху транспортних засобів використовують спеціальні прилади TruCam. До слова, відсьогодні їх на українських автошляхах вже застосовується більше.

«З 13-го травня на українських автошляхах до 75-ти приладів вимірювання швидкості руху додалося ще 25. Відтак нині вже маємо 100 приладів. Патрульні використовують ці прилади лише із розміщенням спеціальних знаків, що повідомляють про фото- та відео фіксацію порушень на ділянках автодоріг міжнародного значення та в містах із підвищеним рівнем аварійності унаслідок перевищення швидкості», – повідомляє Патрульна поліція Тернопільщини.

Нагадаємо, за перевищення швидкості більш як на 20 км.год – штраф – 255 гривень, за перевищення більш як на 50 км.год – штраф – 510 гривень.

Софія Романська