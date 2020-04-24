Поліцейські припускають, що майже вся вилучена під час санкціонованого обшуку електроніка може бути власністю інших осіб, адже зловмисник на жодну річ не пред’явив документів.

Кримінальне провадження за фактом шахрайства щодо 43-річного тернополянина було розпочато за заявою однієї з потерпілих. Тернополянка повідомила, що віддала у ремонт свій смартфон, навіть вартість послуг оплатила, та майстер кудись зник: за місцем роботи був відсутній, на телефонні дзвінки не відповідав. Через декілька днів надійшла заява від ще однієї потерпілої, котра, здавши в ремонтну майстерню планшет, теж не могла забрати його, бо майстер невідомо куди зник.

Оперативним шляхом розшуківцям вдалося встановити особу зловмисника й розшукати його. Під час санкціонованого обшуку в тернополянина було знайдено та вилучено 24 одиниці різноманітної техніки. Зокрема, одинадцять мобільних телефонів марок IPhone, Samsung, Lenovo, HTC, Huawei, Nomi, Prestigio, десять планшетів різноманітних моделей, серед яких IPad, Asus, Lenovo, Samsung, Acer та інші, а також два навігатори та покетбук.

Поліцейські звертаються жителів міста та області, котрі користувалися послугами майстра і не дочекалися повернення своїх гаджетів, звертатися до Тернопільського відділу поліції за телефонами 27-11-70, 27-11-71, 067 351 38 37.

На даний час на все вилучене у зловмисника майно накладено арешт. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частинами першою та другою статті 190 ККУ та обрання запобіжного заходу.