Правоохоронці продовжують проводити заходи з припинення діяльності незаконного грального бізнесу на території краю. В посиленому режимі працюють мобільні групи поліцейських, які співпрацюють з органами місцевої влади, працівниками фіскальної служби.

За результатами відпрацювання поліцейські припинили діяльність 176 об’єктів, які займалися незаконною діяльністю на території краю. В обласному центрі під час перевірок правоохоронці виявили нелегальні гральні заклади, які працювали під виглядом державних лотерей. За двома фактами слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області відкрили кримінальні провадження за статтею 203-2 частина 1 Кримінального кодексу України – зайняття гральним бізнесом.

Поліцейські вилучили системні блоки, монітори та інше обладнання, яке використовувалось для ведення азартних ігор через мережу Інтернет. Проводяться подальші слідчі дії.

Поліцейські активно взаємодіють з органами місцевої влади, які проводять демонтаж зовнішньої реклами гральних закладів.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника сектору дільничних офіцерів Тернопільського відділу поліції Петра Довганя, завдання поліцейських під час демонтажних робіт – забезпечити громадський порядок та безперешкодний доступ до об’єктів.

Працівники управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради знімають вивіски, таблички, наклейки, встановлені без дозвільної документації. Демонтовані вивіски будуть перевезені на зберігання на територію, яка знаходиться під охороною, і якщо знайдеться власник він зможе забрати їх після оплати витрат на демонтаж.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням у разі виявлення функціонування будь-яких гральних закладів повідомляти поліцію за номером 102 для оперативного реагування та негайного припинення їх роботи.