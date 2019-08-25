У Тернополі сотні школярів щодня звертаються до лікарів за проведенням вакцинації проти десяти небезпечних інфекційних хвороб.

Нагадаємо, минулого тижня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила про те, що без довідки про щеплення навчальні заклади не прийматимуть дітей.

Цього тижня охочих зробити щеплення у Тернополі збільшилася утричі, – розповідає директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. До початку навчального року залишилися лічені дні, відтак юні тернополяни намагаються встигнути вакцинуватися.

«У батьків і дітей було ціле літо, щоб зробити профілактичні щеплення відповідно до національного календаря щеплень. Проте цими днями ми робимо по наших філіях до 800 щеплень в день. Тобто кількість звернень набагато збільшилася. Сподіваємося, що батьки зрозуміли, що щеплення є необхідним, щоб бути захищеним від недуг. До прикладу, подолати кір можливо тільки за допомогою щеплення. На щастя, в нашій області значно поменшало хворих ні кір. За серпень зареєстровано лише один випадок, пам’ятаємо, яка складна була ситуація з цією хворобою навесні і зимою. А загалом вакцинація необхідна проти десяти небезпечних захворювань: кору, кашлюка, дифтерії, правця, паротиту, краснухи, поліомієліту, гемофільної інфекції, гепатиту Б, туберкульозу. Це небезпечні хвороби, тому важливо щепитися проти них. Якщо не проводити щеплення, можуть повторитися епідемії, які ми складно переживали у минулих роках», – зазначає Володимир Кучма.

Додамо, у Тернопільській міській дитячій поліклініці, що знаходиться на вул. Гоголя, вакцинації проводять щодня з 8 до 20 години.

Втім, під офісом президента України деякі матусі протестують, щоб скасувати рішення з приводу обов’язковості вакцинації.

Софія Романська