У Тернополі маршрутний автобус збив електроопору: є потерпілі

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Тернополі на вулиці Текстильній.

Як повідомляє видання Тернополяни, автобус, що курсує на маршруті №35, виїхав на узбіччя і збив електроопору. За інформацією очевидців, водію маршрутного автобуса раптово стало погано і він не впорався з керуванням.

Внаслідок ДТП отримали травми дві жінки. Одна з них розбила ніс, інша вдарилася головою. Від госпіталізації потерпілі відмовилися.

У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту ускладнений. На місці працюють всі відповідні служби, а патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, – повідомили у патрульній поліції.