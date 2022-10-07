У Тернополі маршрутка зіткнулася з тролейбусом: постраждали п’ятеро пасажирів. ФОТО

6 жовтня о 18.32 до чергової частини Тернопільського районного управління надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці 15-квітня в обласному центрі.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що водій маршрутного таксі допустив зіткнення із тролейбусом, який стояв у заторі в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП за медичною допомогою із різними травмами звернулися п’ятеро пасажирів громадського транспорту.

У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.