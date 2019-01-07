У Тернополі малозабезпеченим роздавали кутю. ФОТО

07/01/2019 Розмір тексту:

Кутю, калачі та інші продукти роздавали у Тернополі одиноким і малозабезпеченим жителям. Доброчинну акцію організували представники благодійного фонду «Карітас». Загалом продуктові набори до свят отримали понад 150 малозабезпечених осіб.

Благодійну акцію під назвою «Різдвяна кутя» проводять волонтери благодійного фонду «Карітас» щороку. За словами благодійників, акція покликана допомогти одиноким відчути атмосферу свята під час Різдва.

«Різдвяна кутя», – це наша щорічна акція. Проводимо її ми традиційно перед Святим вечором – 6-го січня, у переддень народження Ісуса Христа. Хочемо, щоб люди, які через певні життєві обставини не мають змоги відчути атмосферу Різдва, отримали частинку тепла та любові. Одинокі та малозабезпечені найбільше потребують спілкування, а також підтримки. Для них не так важлива їжа, як увага та любов, проявлена до них. А передріздвяний час – це той час, коли треба потурбуватися про потребуючих людей», – каже директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук.

Господині з благодійної їдальні приготували для одиноких краян смачну кутю, салати, квашену капусту. Роздавали малозабезпеченим і калачі, що символізують свято. Загалом волонтери приготували понад 150 продуктових наборів. Без святкової їжі не залишилося жодної людини, яка прийшла до благодійного фонду.

Софія Романська