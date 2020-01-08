Понад сто літрів куті роздали малозабезпеченим і бездомним людям у Тернополі. На Святий вечір вони зібралися у благодійному фонді «Карітас».

Розпочали Святу вечерю з молитви. Директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук привітав усіх з Різдвом Христовим.

«Щирі вітання усім жителям нашого краю! Хай Бог благословить вас, дарує мир, спокій, радість. Ісус прийшов на цю грішну землю, щоб дати надію кожному, хто вірить. Тож сьогодні хочу побажати, щоб Ісус народився у ваших серцях!»

Жителька Тернополя пані Ольга прийшла на святу вечерю до «Карітасу» вперше. Жінка каже, що не хотіла бути самотньою у святковий вечір. «Вирішила прийти, щоб самій не сидіти вдома. Дуже гарно було, кутя смачна. Щиро вдячна, що потурбувалися про самотніх людей».

Окрім цього, волонтери «Карітасу» організували акцію «Різдвяний подарунок», у рамках якої гостинцями потішили своїх підопічних.

Софія Романська