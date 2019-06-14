13 червня близько обідньої пори до поліцейських надійшло повідомлення про нещастя, що трапилося на території одного приватного домоволодіння у Тернополі. З вікна другого поверху випала дитина.

Поліцейські, виїхавши на місце події, встановили, що хлопчик забрався на підвіконня і, обпершись на москітну сітку, випав з вікна. В цей час в будинку були мати і старша дитина. Зі слів жінки, діти гралися в своїй кімнаті, а вона на декілька хвилин вийшла до спальні. Через якийсь час почула плач дитини на подвір’ї. Коли вибігла, малюка на руках тримав один з майстрів, що проводив ремонтні роботи в їх господарстві.

Хлопчика негайно було госпіталізовано і під час обстеження діагностовано розрив внутрішнього органу. Дитину прооперували. Зі слів медиків, стан маленького пацієнта стабільно важкий.

Поліцейські закликають батьків подбати про безпечне середовище для дітей у домівках. Пам’ятайте, що відповідальність за життя та здоров’я дітей несете саме ви!