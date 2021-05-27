Застереження зберігати ліки якнайдалі від дітей не повливало на ситуацію, що трапилась 26 травня у Тернополі.

26 травня о 12.36 бригада швидкої виїжджала на вул. Львівську, до 3-річної пацієнтки. За словами мами, дівчинка випадково з’їла 5 таблеток заспокійливого препарату “Гліцисед”. Про це повідомляє 0352.ua.

Із діагнозом медикаментозне отруєння маленьку пацієнтку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню, повідомив М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.