У Тернополі малеча спробувала себе в ролі поліцейських

08/01/2019 Розмір тексту:

Близько п’ятсот дітей прийшли на зустріч з поліцейськими у Тернополі. Малеча пробувала себе в ролі правоохоронців, приміряла обмундирування, знайомилася зі спецзасобами та каталася поліцейському автомобілі.

Акція «Різдво з патрульною поліцією» об’єднала близько 30 тисяч дітей по Україні. Як розповіла прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига, зустрічі патрульних з дітьми на Різдво відбулися у більшості міст України.

«Для дітлахів зустріч з поліцейськими була не тільки розважальною, але й корисною. Патрульні облаштували майданчик та підготували пізнавальну програму з правил дорожнього руху. Та найбільше діти чекали своєї черги покататися в поліцейському автомобілі, приміряти спецзасоби й поставити свої питання патрульним. А поки дітвора спілкувалася із поліцейськими та смакувала солодощами, їхні батьки приміряли алкоокуляри, які імітують вплив алкоголю на поведінку людини і таким чином допомагають усвідомити усі ризики керування автомобілем в нетверезому стані. Також, кожну дитину чекав різдвяний подарунок від поліцейських».

Дітлахи подарували поліцейським чимало позитивних емоцій. Як зазначили, організатори акції, такі зустрічі покликані налагодити комунікацію між правоохоронцями та громадськістю.

Софія Романська