У Тернополі за добу підтвердили діагноз COVID-19 лише в однієї людини.

Про це повідомив Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у тернополянина, який перебував в інфекційному відділенні Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги з підозрою.

Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 82 випадки COVID-19 серед тернополян. 13 жителів Тернополя одужали.

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