Заповненість ліжкомісць хворими на коронавірус у лікарнях Тернопільської громади становить близько 50%. Про це повідомив начальник міського управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. Більше половини місць залишається вільними.

Попри зростання кількості інфікованих в обласному центрі, ситуація із заповненістю лікувальних закладів є контрольованою, – каже Василь Даньчак. За його словами, більшість інфікованих переносить хворобу у легкому та середньому станах.

«У нас завантаженість ліжкомісць, передбачених для дорослого населення, коливається від 44 до 50%. Це разом лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус, а також і підозри. Ми бачимо, що фактично половина ліжкомісць у нас є вільними. І в нас немає зараз критичної завантаженості хворими. Загалом у лікарнях Тернополя – 155 хворих на COVID-19. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 59 хворих на коронавірус. 26 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 21 – на кисневому концентраторі. 1 пацієнт у лікарні – з підозрою на коронавірус. У Тернопільській міській дитячій лікарні – 9 хворих ( 7 дітей і 2 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 4 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску. 2 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус. У Тернопільській міській лікарні №3 перебуває 49 хворих на коронавірус».

Залом в обласному центрі для хворих на коронавірус передбачено 310 ліжкомісць. Третя лікарня працює як госпіталь для інфікованих COVID-19. Там розгорнуто 125 ліжок.