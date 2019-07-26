«Танцюй під свою дудку», – проект під такою назвою реалізовують у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення. Усіх охочих людей «золотого» віку запрошують приєднуватися до танцювального проекту.

У відділенні Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення діє клуб «Танцюй під свою дудку». Десятки людей літнього віку тут опановують ази танцю.

«Якщо ж ви часто танцюєте і любите це робити – Ви зможете потанцювати по-новому, без певних правил, як гурман, який радо куштує нові страви. Дозвольте собі віднайти більше змісту і значення у власному танці!», – розповідає керівник танцювального проекту. «Запрошуємо до нас насамперед людей «золотого» віку. У нас ви познайомитесь із собою й по-новому подивитесь на світ, навчитеся відрізняти моменти, коли ви впливаєте чи на вас впливають, відчуєте свої лідерські якості і уміння із задоволенням підпорядковуватись, дасте поштовх творчим ідеям і фантазії, зрозумієте інших без слів і просто відчуєте радість від руху разом і на самоті!».

Софія Романська