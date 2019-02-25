У Тернополі людей возив п’яний як чіп водій маршрутки. ФОТО

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Князя Острозького, у напрямку центру, рухається маршрутний автобус №20, водій якого порушує правила дорожнього руху.

Невдовзі патрульні зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з 43-річним водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад «Драгер» зафіксував результат у 2,33 проміле алкоголю в крові, що у 12 разів перевищує допустиму норму. Але керманич з результатом був не згідний, тому висловив бажання проїхати до медичного закладу. Там, у встановленому законом порядку, він все ж відмовився проходити огляд.

На водія інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП ( Керування в стані алкогольного сп’яніння). Матеріали справи передадуть в суд, який і визначатиме міру покарання, повідомляють у патрульній поліції.