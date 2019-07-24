Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області у рамках проведення операцій «Рубіж» та «Бастіон» припинили роботу центру мінімізації митних платежів, організатори якого забезпечували ввезення на митну територію України товарів за заниженою фактурною вартістю.

Для реалізації своїх намірів вони зареєстрували ряд підприємств-імпортерів, від імені яких на замовлення «клієнтів» (фізичних осіб – підприємців) із підконтрольними нерезидентами укладались зовнішньоекономічні контракти на імпорт в Україну вживаних речей, а також нового брендового одягу, взуття та сумок, які фактично ввозились під виглядом вживаних.

Відтак з метою заниження належних до сплати митних платежів виготовлялись бланки документів (інвойси, CMR, специфікації, контракти тощо) з відтисками печаток фірм-нерезидентів, до яких вносились недостовірні відомості щодо вартості імпортованих товарів, товарних підпозицій за кодами УКТЗЕД та інші відомості. Підроблені документи передавались митному брокеру для митного оформлення товару.

Після розмитнення товар завозили на склади у Тернополі та Тернопільській області для сортування, а потім доставляли замовникам, які реалізовували його через спеціалізовані магазини за готівку без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

У свою чергу, замовники послуг мінімізації розраховувались із фігурантами за поставлену продукцію готівкою. Вказані операції також не відображались в бухгалтерському та податковому обліку.

Загальний обсяг імпортованих таким чином товарів протягом 2017-2019 рр. склав 326 млн гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, в магазинах та за місцями проживання фігурантів у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях, з незаконного обігу вилучено бухгалтерські документи, чорнові записи, документи нерезидентів – фактичних відправників товару, етикетки для одягу відомих торгових марок та інші докази незаконної діяльності.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікаційГоловного управління ДФС у Тернопільській області