У Тернополі ледь не згорів житловий будинок

24/01/2019 0
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Інцидент стався 23 січня на вулиці Мостовій бічній.

Як повідомляють у ДСНС, виникла пожежа в димарі житлового будинку.

Вогнем пошкоджено димар та покриття будинку на площі 1 м. кв.

Причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Сума матеріальних збитків встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок.

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