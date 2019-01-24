У Тернополі ледь не згорів житловий будинок
24/01/2019 0
Розмір тексту:
Інцидент стався 23 січня на вулиці Мостовій бічній.
Як повідомляють у ДСНС, виникла пожежа в димарі житлового будинку.
Вогнем пошкоджено димар та покриття будинку на площі 1 м. кв.
Причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Сума матеріальних збитків встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...