Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного відділення поліції жителю сусідньої області.

Як повідомляють у поліції, чоловік поцупив майно жителя Черкаської області, який приїхав в обласний центр погостювати. Потерпілий зазначив, що втратив свій засіб зв’язку в закладі громадського харчування. Молодик відволікся на декілька хвилин, цим і скористався зловмисник.

Працівники поліції одразу встановили особу підозрюваного. Ним виявився уродженець Львова, 1980 року народження. Нещодавно чоловік вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення майнових злочинів.

Тепер зловмисник відповість перед законом відповідно до частини 1 статті 185 ККУ – «крадіжка».