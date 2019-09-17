Вторинна нерухомість продовжує дорожчати.

За останній рік ціни виросли на 6,7%. У Тернополі вона подорожчала в середньому на 1,7%, або на $395. Такі дані надав Аналітичний центр DOM.RIA.

Найзатребуванішим житлом серед українців на вторинному ринку стали двокімнатні помешкання. Протягом року у Тернополі вони подорожчали на 2,8%. Середня ціна двокімнатної квартири зараз $37 194, а рік тому $36 170.

Однокімнатні квартири у Тернополі подорожчали на 3,8%. За рік їх середня вартість зросла з $24 836 до $25 770.

Трикімнатні помешкання навпаки, стали дешевшими на 1,6%. Зараз в середньому трикімнатна квартира у Тернополі коштуватиме покупцеві $48 121. У минулому році вона ж коштувала $48 893.

Коли вигідніше купувати житло? За словами експерта Аналітичного центру DOM.RIA Анатолія Топала, сезонне коливання цін повинно бути 5-7% за рік. Періодом, коли ціни знижуються можна назвати місяць після нового року, літні канікули і другу половину грудня, коли всі вже готуються до свят. Зростають ціни на нерухомість навесні і восени.