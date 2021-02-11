Музиканти, співаки та вокальні колективи завітають до Тернополя з концертами у лютому. Виступи проходитимуть у Палаці культури «Березіль» та на сцені драмтеатру.

12 лютого о 19.00 у драмтеатрі відбудеться концерт скрипаля Святослава Кондратіва під назвою «Один день в Парижі». Музикант представить улюблені французькі мелодії у вишуканому обрамленні чуттєвих та емоційних авторських композицій, на які його надихнув Париж. Його скрипка буде співати голосом легендарних Мірей Матьє, Едіт Піаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Патрісії Каас. Музичні композиції супроводжуватиме відеоряд, відзнятий у Парижі.

13 лютого у драмтеатрі відбудеться два виступи вокальної формації «Піккардійська терція» – о 16.00 та 19.00. Нова концертна програма гурту називається «З любов’ю для вас!». До неї увійшло усе найкраще, що акапельний колектив створив за 28 років творчості: «Старенький трамвай», «Пустельник», «Берег ріки», «Сядеш у поїзд» та інші композиції.

– Давно ми уже не бачилися на живих концертах, тому заспіваємо як свої найкращі пісні, так і ті твори, які не так часто виконуємо на сольних виступах, – розповів Володимир Якимець, художній керівник «Піккардійської Терції». – Підготували все те, що люди люблять і чого від нас чекають, за чим уже встигли за час карантину скучити. Нарешті, разом поспіваємо та обміняємося гарним настроєм. Адже карантин – явище тимчасове, а музика – вічна!

14 лютого о 19.00 у Палаці культури «Березіль» пройде концерт гурту «Без обмежень». Організований він у рамках всеукраїнського туру під назвою «Краще». Це найбільша за всю історію гурту музичну програма, у супроводі яскравого шоу. У ній окрім нових композицій також звучатимуть найкращі хіти зі всіх платівок колективу.

15 лютого о 17.00 та 20.00 «Великий ювілейний концерт» дасть заслужений артист України Степан Гіга. Його виступ відбудеться у Палаці культури «Березіль».

Ряд концертів у ці дні відбудуться у Тернопільській обласній філармонії. 12 лютого о 18.30 – концерт академічного камерного хору «Бревіс» «Разом колядуймо!». 15 лютого о 18.30 розпочнеться «Рандеву сердець». У святковій програмі беруть участь: академічний ансамбль народної музики «Візерунок», вокальне тріо «Солов’ї Галичини», вокальний квартет «Акорд», камерний оркестр, солісти: заслужений артист України Леонід Корженевський, заслужена артистка України Оксана Малецька, Наталія Присіч та Андрій Оленин. 17 лютого о 18.30 – концерт Академічного симфонічного оркестру. 18 лютого о 18.30 – хореографічне дійство за мотивами твору Миколи Гоголя за участю художніх колективів та солістів філармонії «Вечори на хуторі біля Диканьки». 28 лютого о 17.00 запланований концерт заслуженої артистки України Оксани Малецької та лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів Андрія Оленина у супроводі Академічного симфонічного оркестру.

28 лютого о 16.00 та 19.00 у палаці Культури «Березіль» гурт “Лісапетний батальйон” презентує новий альбом «Антивірусний». До нього увійшли пісні, які були створені та записані в період пандемії. Керівник гурту Наталія Фаліон зазначає, що новими піснями вони хочуть підтримати усіх, хто переживає важкі часи пандемії. «Не втрачайте надії та почуття гумору, адже життя варте того, щоб радіти кожному дню», – каже вона.