Сьогодні у Тернополі пострілом з пістолета травмовано велосипедиста.

Близько 10 години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від заявника про те, що водій автомобіля Skoda погрожує йому предметом, що схожий на травматичний пістолет.

Один з екіпажів відразу ж виїхав за вказаною адресою. Прибувши на місце події, заявник повідомив інспекторам про те, що рухаючись велосипедом вулицею Галицькою зі сторони центру, у нього виник конфлікт з водієм автомобіля Skoda, через порушення Правил дорожнього руху. Після чого, 37-річний велосипедист вдарив автомобіль і продовжив рух. Та на цьому конфлікт не завершився: 36-річний кермувальник Skoda догнав велосипедиста та почав йому погрожувати предметом, що ззовні схожий на травматичний пістолет, а через декілька секунд він здійснив постріл велосипедисту у ліву ногу, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження.

Згодом, лікарі швидкої медичної допомоги шпиталізували пораненого чоловіка до медичного закладу.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка і з’ясує усі обставини справи та надасть подальшу правову кваліфікацію.