«Просто неба» – акцію під такою назвою організували у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Юні читачі можуть ознайомитися із книжковими новинками та обрати цікаву літературу.

Дванадцятирічна Аліса – відвідувачка бібліотеки. Дівчинка переконана, що друковану книжку онлайн-видання не замінять. «Книжки – то цілий світ. Цікаво пізнавати його по-новому. На літо запланувала прочитати двадцять книжок. Тут на виставці можу обрати ті, які цікавлять найбільше. Зараз захоплююся англійською літературою, дуже цікаво читати в оригіналі. Хоча для цього трохи не вистачає знань».

Як розповіли у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей, акцію «Просто неба» організували, щоб популяризувати книжки серед малечі. «Літня книжкова акція «Prostoneba» продовжує крокувати вулицями Файного міста. Знайомимо маленьких і дорослих містян з «гарячими» книжковими новинками, розповідаємо про послуги та можливості сучасної книгозбірні. Якщо ви не йдете у бібліотеку, то бібліотека іде до вас».

Під час акції презентували чимало художньої, публіцистичної та наукової літератури. Жителів Тернополя та гостей міста закликали до читання; пропонували стати активними користувачами бібліотек.