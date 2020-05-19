Кількість тих, хто одужав від коронавірусу в Тернополі, перевищує кількість інфікованих.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

За інформацією штабу, 55 тернополян одужало, загалом у місті 97 випадків.

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 12 годину 18 травня перебувало 11 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом. 5 хворих у лікарні з підозрою на COVID-19.

Стан пацієнтів – середньої важкості. Динаміка захворюваності позитивна, пацієнтів підключених до апарату ШВЛ немає.

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