Зловмисник серед білого дня у дворі одного з будинків на проспекті Злуки в обласному центрі пошкодив вісім автівок.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із повідомленням про те, що у дворі однієї багатоповерхівки, що на проспекті Злуки, якийсь чоловік пошкодив її автомобіль. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що зловмисник з допомогою предмета, схожого на ніж, пошкодив вісім автівок, що були припарковані поруч.

З опису очевидців та з допомогою відео з камер спостереження поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за хуліганські дії житель обласного центру.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу. За хуліганські дії тернополянину загрожує обмеження волі на термін до п’яти років.

Вирішується питання про оголошення підозри.