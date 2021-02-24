«Реформаційні принципи для суспільства» – конференція під такою назвою зібрала у Тернополі представників християнських церков з різних регіонів України. Подія присвячена ідеям Реформації, які змінили Європу, а відтак можуть реформувати й нашу державу.

У 2017 році Україна відзначила 500-річчя Реформації на загальнодержавному рівні. Це дало поштовх для об’єднання протестантських церков і створення Руху Реформації. У Тернополі представники євангельських спільнот збиралися для спільного відзначення різних християнських свят, днів подяки. «Тема реформаційних цінностей дуже тісно пов’язана з ідеями Майдану. Адже під час революції Гідності українці виразили своє прагнення до європейських цінностей. А що це за цінності? Це цінності особистості, економічний добробут, який базується на певних типах відносин до праці; це верховенство права, також це зрілі політичні інституції, парламентаризм. Ось ці всі речі мають своє джерело саме в християнській культурі, яка протягом тисячі років формувала Європу і особливо це простежується з часів Реформації», – наголосив голова правління ГО «Східноєвропейська Реформація» Ярослав Лукасік.

Процес реформування суспільства тривалий. Результат залежить від активної позиції християн, – переконаний політолог, публіцист Микола Харламенков. Відтак події, які організовують в рамках руху Реформації, покликанні підготувати нове покоління християн, які готові змінювати країну.

«Процес реформування не буває швидким. Він залежить від певних цінностей, перетворень, які відбуваються в середині людей. Суспільство є добрим, наскільки є добрими люди в середині. Змінити інституції – це далеко не все, цього не вистачить, цей процес не є швидким, часто він пов’язаний із зміною поколінь».

Під час конференції діяли нетворки у трьох сферах: вплив через освіту, медіа та спорт. Експерти у цих питаннях розповідали, як популяризувати у суспільстві християнські цінності.