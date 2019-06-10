Тернополяни літнього віку зацікавилися кіномистецтвом. Учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь» не лише переглядають кінострічки, а й самі планують знятися у фільмі.

Під час недільної зустрічі тернополянам поважного віку показали кінострічку «Габріель веде репортаж з чемпіонату світу». А також координатори соціальної ініціативи «Єднання поколінь» вирішили у майбутньому зняти фільм про людей «золотого віку».

В гості до учасників соціальної ініціативи завітала представниця Тернопільської кінокомісії Наталія Орищак. Вона представила поважним тернополянам документальний фільм про права людини, а також розповідала про кіно.

«Дивилися документальний фільм про права людини, а разом з тим розмовляли про кіно, його значення в нашому житті. Вирішили, що почнемо знімати документальні фільми і про життя людей “золотого віку” Тернополя».

Нагадаємо, зустрічі тернополян літнього віку проходять двічі на тиждень. Проект діє у Тернополі більше року. Долучитися до цих зібрань можуть всі охочі.

Софія Романська