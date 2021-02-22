Закрити одну із обласних бібліотек планують в Тернопільській облдержадміністрації. Йдеться про Тернопільську обласну наукову медичну бібліотеку.

Минулого року цій бібліотеці виповнилося 75 років. Розташована вона на вулиці Руській, 29 – поряд з Центральною міською бібліотекою. Такі ж бібліотеки діють ще в 16 обласних центрах України.

Питання про її ліквідацію стоїть уже не перший рік. Заклад є комунальною установою обласної ради і фінансується із медичної субвенції. У кінці минулого року голова ТОДА Володимир Труш надіслав листа голові облради Михайлу Головку, у якому йдеться про необхідність закрити обласну наукову медичну бібліотеку. Причина – відсутність коштів на функціонування закладу.

«У зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом на утримання бібліотеки планується передбачити кошти лише на перший квартал 2021 року в сумі 1000,0 тисяч гривень (один мільйон). При орієнтовній потребі на суму 2,5 мільйони гривень кошти спеціального фонду не можуть покрити витрат бібліотеки та забезпечити її подальше функціонування, – йдеться у листі».

Питання про закриття медичної бібліотеки тричі розглядали на профільних комісіях. Спочатку на комісії з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства. На цій комісії підтримали пропозицію про закриття. Далі її передали на розгляд у комісію з питань соціально-економічного розвитку. Під час першого у цьому році засідання у січні, учасники комісії вирішили перенести розгляд цього питання, щоб на наступному засіданні заслухати різні сторони. 18 лютого відбулося друге засідання, де обговорили питання за участі зацікавлених сторін.

Начальник управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко зазначила, що виділяти із медичної субвенції 2,5 мільйона в рік на фінансування медичної бібліотеки – це дуже дорого. На її думку такий формат закладу, який є сьогодні, вже не актуальний.

– Бюджет закладу складає 2,5 мільйона в рік, виділено цього року із медичної субвенції мільйон, – розповіла Ольга Ярмоленко. – За штатним розписом у бібліотеці має працювати 21 особа, є 8 керівних посад. Після оптимізації залишилось 18 працівників. У 2018-19 роках бібліотеку відвідало понад 3700 читачів, у 2000 – 1243. Вона розташована у приміщенні Тернопільської міської ради, платимо оренду за нього. На сьогодні бібліотека у такому форматі, коли приходять просто читати книжки, вже не актуальна. Сьогодні всі медичні працівники вчаться онлайн. А просто бібліотека і 8 керівних посад – для медицини області сьогодні дорого. Нині книжки читає той, хто пише наукову роботу, книжки – це вже минуле. Фонд бібліотеки пропоную передати в обласну наукову бібліотеку імені Затонського та бібліотеку медуніверситету, до яких є доступ будь-якому лікарю і є онлайн книжки».

Керівник медичної бібліотеки зазначила, що неодноразово просила кошти на розвиток закладу, але не отримала їх.

– Без допомоги і підтримки управління охорони здоров’я і обласної ради бібліотека не зможе далі функціонувати, – сказала Галина Овечкіна, директор обласної наукової медичної бібліотеки. – Ми неодноразово упродовж декількох років звертаємось з проханням виділити кошти на книжковий фонд, на матеріально-технічну базу, на створення електронного каталогу, але завжди для бібліотеки бюджетних коштів немає.

Висловитися з приводу цієї ситуації попросили і директора обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Затонського.

– Гірко мені слухати виступи щодо ліквідації книгозбірень нашої області, – каже Василь Вітенко, директор ТОУНБ. – Давно вже стоїть питання про ліквідацію цієї бібліотеки. Але якщо бібліотека не фінансується, як вона може створити електронний каталог, на програмне забезпечення треба мінімум 50 тисяч гривень, плюс комп’ютери яких немає. Як можна проводити сучасні заходи якщо немає засобів? Погоджуюся з тим, що медична бібліотека на сьогоднішній день дуже відстає у всіх питаннях від інших наших бібліотек. Потрібно реорганізувати діяльність самої бібліотеки і змінити відношення керівництва управління охорони здоров’я до цієї ситуації. Це першочергово. Працівники бібліотеки повинні розробити програму заходів для покращення роботи, запропонувати комісії обласної ради кошторис і план, що їм потрібно, щоб люди могли нормально працювати. Що стосується штату, можливо він завеликий, треба це питання також пропрацювати. Але я однозначно проти того, щоб закривати бібліотеку. Чи може медична бібліотека бути структурним підрозділом універсальної наукової бібліотеки? Теоретично такий варіант можна розглядати. Але є два питання. Перше – їхнє приміщення обов’язково має залишитися. Друге – це фінансування. Якщо порівняти фінансування бюджетних галузей – освіта, медицина, культура – то культура на останньому місці. Якщо медичну бібліотеку перевести у галузь культури, то не думаю, що буде краще, оскільки культура фінансується гірше. Можливо, передати її медуніверситету, але не ліквідовувати.

У процесі обговорення проблеми більшість присутніх членів комісії зійшлися на тому, що закривати медичну бібліотеку не можна. Потрібно знайти альтернативний вихід. Тому голова комісії Василь Хомінець запропонував облдержадміністрації впродовж місяця подати нову концепцію функціонування обласної наукової медичної бібліотеки. Шестеро членів комісії проголосували – «За», один – утримався.

23 лютого питання роботи цієї бібліотеки розглядатимуть також на засіданні постійної комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства.

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