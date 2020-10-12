Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відвідав Тернопільщину з робочим візитом. Мета візиту – ознайомитися із місцевими замками, які у наступному році можуть увійти до програми «Велике будівництво» та об’єктами, які можна перетворити на сучасні культурні центри.

Міністр побував у тернопільському катедральному соборі Напорочного зачаття Пресвятої Богородиці, Бережанському, Збаразькому та Теребовлянському замках і завітав до сучасного культурного центру у Теребовлі.

– За рекомендаціями місцевих громад старі клуби та бібліотеки плануємо перебудовувати у сучасні центри культури з новими бібліотеками, кіноточками тощо, – розповів Олександр Ткаченко. – У питаннях реставрації культурних об’єктів і створенні центрів культурних послуг ми маємо спиратися на силу, яка є на місцях, щоб у найближчі 3-4 роки здійснити ефективні перетворення. У бюджеті вже закладено кошти на наступний рік, зараз якраз збираємо інформацію від місцевих адміністрацій, а пізніше експерта група вирішуватиме питання черговості роботи над об’єктами.

У поїздці Олександра Ткаченка супроводжувала заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради, нардеп від «Слуги Народу» Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що у попередньому варіанті бюджету на наступний рік на культуру уже закладено на третину більше коштів, ніж було цього року.

– Народні депутати подали ще правки, які б дозволили відновити наступного року сто культурних об’єктів України, – каже Євгенія Кравчук. – Йдеться про збільшення фінансування на програму «Велике будівництво». Хочемо додати до неї весь національний заповідник «Замки Тернопілля», до якого входять 11 замків. Попередньо Бережанський замок уже включений до програми «Велике будівництво». Є також шанс відновити первісний вигляд архикатедрального собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі. У храмі нам показали проект реставрації, яким передбачено відновити купол, яким він був на початку 20-го століття. Також там може з’явитися оглядовий майданчик, і це буде одна з найвищих точок Тернополя.

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш висловив сподівання, що у результаті співпраці виконавчої та законодавчої гілок влади катедру у Тернополі відреставрують за державні кошти, адже це пам’ятка архітектури національного значення.

– Спільна робота виконавчої та законодавчої гілок влади засвідчує, що Тернопільщина більше не буде обділена увагою у питаннях розвитку туристичної галузі. У катедральному соборі нам представили план його реконструкції, надіємось, що ця споруда буде реконструйована за державні кошти. Також маємо приділити увагу розвитку надання культурних послуг у сільській місцевості, – сказав Володимир Труш.

Народний депутат, голова обласної організації партії «Слуга Народу» Володимир Гевко зауважив, що програма президента «Велике будівництво» дасть можливість відновити замки, а це у свою чергу привабить в область набагато більше туристів.

У планах уряду є також стратегічний розвиток туризму як галузі. Уже зареєстровано новий закон про туризм, він повністю оновить термінологію, осучаснить розвиток туристичної галузі. Буде розроблена загальна стратегія туристичної галузі України і регіональна туристична стратегія кожної області. Окрім цього, в першому читанні уже проголосований закон про культурний ПДВ. Це зменшення ставки ПДВ з 20% до 7% для креативних індустрій та культурної галузі. Для креативних індустрій є вичерпний перелік послуг, куди входять екскурсійні тури, поселення в готелях тощо. На думку Євгенії Кравчук це той комплекс дій, який дозволить розвинути туристичну галузь в Україні.