У Тернополі хочуть створити Центр реабілітаційного та відновлювального лікування, але після війни

Конкурс з визначення приватного партнера для реалізації проекту «Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування на базі міської комунальної лікарні №3 готові провести у Тернопільській міській раді. На сесії 16 травня депутати затвердили документацію для цього конкурсу.

Нагадаємо, що реабілітаційний центр планують відкрити на основі незавершеного будівництва терапевтичного корпусу третьої лікарні. Конкурс буде оголошено після закінчення воєнного стану.

У документації вказано, що участь у конкурсі можуть взяти юридичні особи або об’єднання юридичних осіб, які мають досвід з утворення та управління аналогічними об’єктами, не менше як три роки; є учасниками ринку медичних послуг, і мають відповідні ліцензії й дозволи на здійснення діяльності. Також вони повинні мати достатньо коштів на створення Центру, можуть забезпечити необхідне обладнання, матеріально-технічну базу та мають можливість залучити працівників відповідної кваліфікації.

Переможцем конкурсу стане суб’єкт господарювання, який відповідно до методики та критеріїв, набере найбільшу кількість балів та зможе за 13 кварталів завершити будівництво терапевтичного корпусу та на його базі облаштувати центр реабілітаційного лікування. Він повинен буде надавати 2350 послуг пацієнтам у реабілітаційному та відновлювальному лікуванні, створити щонайменше 117 нових робочих місць, забезпечити надання безоплатних послуг пільговим категоріям населення, виплачувати заробітну плату персоналу на рівні, що не нижчий, ніж середній у регіоні та запропонує інноваційні методи реабілітації та лікування.

У новоствореному Центрі плануються надавати такі види реабілітаційного та відновлювального лікування: оцінка загального розвитку; оцінка стану здоров’я; медична реабілітація; фізична терапія; психологічна корекція; логопедична корекція; сенсорна терапія; послуги мультидисциплінарної команди; інформування та консультування; паліативна допомога (мобільна група); навчання опікунів навичкам догляду; водолікування – ванни гідромасажу, душ-кафедра (Шарко, циркулярний), басейн, сауна; спелеокамера; теплолікування (парафіново-озокеритові аплікації); тренажерний зал – бігові доріжки, орбітреки, велотренажери, батут, шведська стінка, профілактор Євмінова; масаж; сенсорна кімната – сенсорно-моторні активації; динамічна пропріоцептивна корекція із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою «Гравістат»; магнітотерапія; лікувальна фізкультура; фізіотерапія.