Регулярні експрес-тестування проводять у Тернополі. За гроші міського бюджету перевіряють щодо коронавірусу усіх соціально активних людей, що належать до груп підвищеного ризику. Приватні підприємці, що продовжують роботу під час карантину, повинні тестувати працівників за власний кошт.

Експрес-тести можуть давати не точні результати, відтак їх проводять по три рази. Після позитивної реакції аналізи відправляють на ПЛР дослідження до обласного лабораторного центру. Як наголосив під час оперативної наради міський голова Сергій Надал, у Тернополі придбають за бюджетні кошти власний апарат для проведення ПЛР-досліджень. Це дозволить якісніше і швидше тестувати жителів міста, а відтак допоможе подолати поширення вірусу.

“Ми продовжуємо робити експрес-тести цільовим групам підвищеного ризику. Завершуємо тестування працівники екстреної медичної допомоги. Наші госпітальні бази отримали досить багато медичних засобів і від благодійних фондів, асоціацій. Також у Тернопільську лікарню №3 планується придбання апаратів штучної вентиляції легень. Шукаємо постачальників, щоб збільшити кількість ПЛР тестів”, – зазначив під час засідання начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

Втім, кількість інфікувань серед лікарів залишається високою. Тільки у Тернополі заразилося коронавірусом 13 медичних працівників. За інформацією Центру громадського здоров’я, кожен п’ятий інфікований COVID-19 українець є медиком.

Софія Романська